Udinese, Inler: "A Roma è sempre difficilissimo. I giallorossi hanno dei campioni in squadra"

SKY SPORT - Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul match contro la Roma, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole: "Abbiamo lavorato sin dal primo giorno per cambiare l'aria. Abbiamo toccato tante corde per cambiare le cose e si vede che l'Udinese oggi è diversa".

Quanto c'è dell'allenatore in questa squadra?

"Ci porta mentalità e a me piace perché sono uguale a lui. Non dobbiamo sottovalutare il nostro preparatore atletico, che fa un lavoro fondamentale. I giocatori sono le macchine e quando una macchina viaggia bene gioca anche bene. Il mister ha portato una serie di cose per creare questo ambiente e io cerco di toccare ogni punto. Se i giocatori hanno bisogno sono sempre qua, sono a disposizione ogni minuto".

Roma-Udinese?

"A Roma è sempre difficilissimo. La Roma è una squadra con dei campioni, quindi mi piace dimostrare che anche l’Udinese può fare bene. Sarà come sempre: partita dopo partita. Ora ci tocca la Roma, una squadra fortissima, quindi dobbiamo stare attenti. Facciamo il nostro gioco e cerchiamo di fare bene”.