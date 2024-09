Serie A, Verona-Torino 2-3: al Bentegodi vincono i granata

Nell'ultimo anticipo del venerdì, il Torino è riuscito a battere l'Hellas Verona per 2-3, conquistando 3 punti pesantissimi. Al 10' i granata sono passati in vantaggio grazie ad Antonio Sanabria, che al 22esimo sbaglia anche un calcio di rigore, salvo poi farsi riprendere dai gialloblù grazie a Kastanos. Al 20esimo, però, la partita cambia. Il difensore degli scaligeri Pawel Dawidowicz si fa espellere e la squadra di Vanoli prende il possesso del match. Al 33esimo è Duvan Zapata a riportare avanti il Torino mentre al minuto 79 è Che Adams a chiudere i conti. In pieno recupero l'Hellas accorcia le distanze grazie a Daniel Mosquera, ma questo gol non basta per riaprire la partita. Torino ora in testa alla Serie A con 11 punti in 5 partite, mentre i ragazzi di Paolo Zanetti rimangono al nono posto con 6 punti.