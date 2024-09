Prosegue la quinta giornata di Serie A con la prima vittoria del Venezia in questo campionato: la squadra di Eusebio Di Francesco batte 2-0 il Genoa. Al 63' sblocca la gara Busio e all'85' Pohjanpalo raddoppia chiudendo la sfida. Da registrare il terribile infortunio alla caviglia per Malinovskyi, costretto a lasciare il campo in lacrime e in barella.