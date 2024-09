L'Udinese continua nel suo ottimo momento di forma e dopo la vittoria contro la Lazio conquista altri tre punti contro il Como di Cesc Fabregas. La vittoria per 1-0 porta la firma di Brenner al 43' che permette ai bianconeri di salire a 7 punti in classifica dopo tre giornate, costringendo di fatto il Como alla seconda sconfitta stagionale che relega la neo promossa all'ultimo posto in classifica.