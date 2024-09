Serie A, Torino-Lazio 2-3: Guendouzi, Dia e Noslin regalano i tre punti a Baroni

Allo Stadio Olimpico Grande Torino è andata in scena la sfida tra Torino e Lazio, valida per la sesta giornata di Serie A, e si è conclusa con il punteggio di 2-3. I biancocelesti partono con il piede sull'acceleratore e sbloccano la gara al minuto 8: Tavares scappa sulla fascia e mette in mezzo per Guendouzi, il quale calcia dal limite dall'area e trafigge un imperfetto Paleari. Gli uomini di Baroni raddoppiano al 60' con Dia ma i granata non mollano e sette minuti più tardi accorciano le distanze con Che Adams, entrato in campo nella ripresa. Il Torino prova ad agguantare il pari ma Noslin (in campo da nemmeno un minuto) ristabilisce le distanze e fissa il punteggio sull'1-3. Quando la partita sembra ormai giunta al termine, Coco sigla la rete del 2-3 al 92' ma non basta per completare la rimonta. Con questo successo la Lazio riscatta la sconfitta a Firenze e sale al sesto posto in classifica con 10 punti, mentre il Torino resta quarto a quota 11.