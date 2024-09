Serie A, Parma-Cagliari 2-3: il gol di Piccoli all'87' regala la prima vittoria ai sardi

La sesta giornata di Serie A si conclude con l'incredibile vittoria del Cagliari per 2-3 in casa del Parma. I sardi passano in vantaggio al minuto 34 con Zortea, ma i crociati pareggiano i conti al 62' con Man. Undici minuti più tardi Nicola manda in campo Marin, il quale 120 secondi dopo realizza uno splendido gol dal limite dell'area e porta i rossoblù sull'1-2. Il Parma non molla e all'87' pareggia i conti grazie al rigore trasformato da Hernani, ma nell'azione del calcio d'inizio successivo Piccoli gela il Tardini e sigla il definitivo 2-3 per il Cagliari. Gli uomini di Nicola ottengono così la prima vittoria stagionale e agganciano il Parma a quota 5 punti in classifica.