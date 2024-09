La sesta giornata di campionato prosegue al Castellani con il derby toscano, che termina in parità: Empoli e Fiorentina si dividono la posta in palio, senza pungersi, e la gara termina 0-0. Con questo pareggio la formazione di Raffaele Palladino si porta a 7 punti in classifica, mentre l'Empoli di D'Aversa sale a 10 come Lazio ed Udinese.