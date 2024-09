Serie A, Milan-Lecce 3-0: in gol Morata, Hernandez e Pulisic

La sesta giornata di campionato inizia con la vittoria casalinga del Milan: a San Siro i rossoneri battono 3-0 il Lecce. Succede tutto nel primo tempo: la gara si stappa al 38' con la rete di testa di Morata, al 41' Theo Hernandez raddoppia e al 43' Pulisic chiude i giochi. Nel finale, all'80', c'è da registrare anche il cartellino rosso ai danni di Bartesaghi che lascia il Milan in inferiorità numerica. Con questo successo la formazione di Fonseca sale in vetta a quota 11 punti, come il Torino che affronterà la Lazio, mentre il Lecce resta a 5.