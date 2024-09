Serie A, l'Udinese vince in rimonta: 3-2 al Parma

Prosegue la quarta giornata di campionato con la vittoria dell'Udinese in casa del Parma: al Tardini i bianconeri, prossimi avversari della Roma in campionato, battono i padroni di casa in rimonta per 3-2. In avvio Delprato porta in vantaggio il Parma, Bonny raddoppia. Nella ripresa Lucca e Thauvin pareggiano i conti, poi al 77' ancora il francese - con il Parma in inferiorità numerica dal 73' per l'espulsione di Mandela - completa la rimonta e regala il 3-2 alla formazione di Runjaic. Con questa vittoria l'Udinese sale a 10 punti in classifica al primo posto, il Parma resta a 4.