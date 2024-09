Serie A, l'Inter dimentica il ko nel derby: batte 2-3 l'Udinese e Lautaro Martinez torna al gol

L'Inter riscatta la sconfitta nel derby contro il Milan e torna a vincere in campionato. Alle ore 15 i nerazzurri hanno affrontato l'Udinese al Bluenergy Stadium e si sono imposti per 2-3. Gli ospiti partono fortissimo e dopo nemmeno un minuto di gioco si portano in vantaggio con Frattesi. La reazione dei padroni di casa arriva al 35', quando Kabasele spinge in rete con un colpo di testa il cross tagliato di Zemura. L'Inter non subisce il colpo e al terzo minuto di recupero della prima frazione di gioco sigla il gol dell'1-2 grazie a Lautaro Martinez, il quale realizza la sua prima rete in campionato. L'attaccante argentino si ripete a inizio secondo tempo e fissa il punteggio sull'1-3. I friulani non mollano e all'83' accorciano le distanze con Lucca ma non basta. Grazie a questa vittoria gli uomini di Inzaghi agganciano Milan e Torino in vetta alla classifica con 11 punti, mentre l'Udinese perde la seconda partita consecutiva in seguito alla sconfitta contro la Roma e resta ferma a quota 10.