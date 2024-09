Posticipo del sabato che si gioca sull'ottovolante: va in vantaggio il Lecce con Dorgu, che poi rimane in 10 per l'espulsione di Guilbert ad inizio ripresa. 10 minuti dopo, però, il cartellino rosso arriva a Cancellieri che ristabilisce così la parità numerica. Quindi il raddoppio del Lecce, con Kristovic. Tutto finito? Macché, al 93' segna l'ex Almqvist, al 96' pareggia tutto Hainaut.