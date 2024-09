Si conclude il quarto turno di campionato: allo Stadio Olimpico la Lazio batte 2-1 il Verona. Al 5' Dia sblocca la gara per il vantaggio dei biancocelesti, raggiunti due minuti dopo dalla rete del pareggio di Tengstedt. Al 20' la squadra di Baroni si porta nuovamente in vantaggio con il gol di Castellanos. Con questo risultato la Lazio raggiunge quota 7 punti in classifica, il Verona resta a 6.