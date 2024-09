Finisce senza reti il big match del sabato di Serie A. Juventus e Napoli si bloccano reciprocamente in uno 0-0 dalle rare occasioni da gol. Per la squadra di Thiago Motta è il terzo 0-0 consecutivo in campionato, intervallato dalla vittoria per 3-1 in Champions League. Prima di oggi, la Juventus aveva pareggiato senza segnare anche con Empoli e Roma.