Serie A, Fiorentina-Monza 2-2: Gosens evita la sconfitta alla viola. Ko Genoa, passa il Verona

Terminate le due partite in scena alle 18.30 valide per la terza giornata di campionato. Al Franchi termina 2-2 tra Fiorentina e Monza: gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Djuric al 18', poi Maldini raddoppia al 32'. Moise Kean ristabilisce l'equilibrio e in pieno recupero Gosens firma il pari che evita la sconfitta agli uomini di Palladino. Da registrare anche l'esordio di Bove, subentrato nella ripresa.

A Marassi, invece, passa il Verona: i giallobl├╣ battono 2-0 il Genoa di Gilardino. A segno Tchatchoua al 55' e Tengstedt dal dischetto al 64'.