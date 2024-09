Serie A, Fiorentina-Lazio 2-1: il doppio rigore di Gudmundsson stende i biancocelesti. Prima vittoria in campionato per la Viola

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è andata in scena la partita tra Fiorentina e Lazio, valida per la quinta giornata, e si è conclusa con il punteggio di 2-1. Il match è stato molto divertente e ricco di occasioni e a sbloccarla ci pensa Mario Gila su assist di Nuno Tavares su punizione al minuto 41. Terminato il primo tempo 0-1 in favore dei biancocelesti, la Viola reagisce subito e al 49' pareggia i conti con il rigore di Albert Gudmundsson, in gol all'esordio dopo appena 4 minuti dal suo ingresso in campo. Entrambe le squadre vanno più volte vicino al raddoppio e la gara cambia al 90', quando Nuno Tavares pesta il piede di Dodo e l'arbitro concede il rigore: dal dischetto si presenta di nuovo Gudmundsson, il quale non sbaglia e regala la vittoria alla Viola. Con questo successo i toscani vincono la prima gara stagionale e salgono a 6 punti in classifica, mentre la Lazio resta a 7.