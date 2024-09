Serie A, Empoli-Juventus 0-0: al Castellani i bianconeri non vanno oltre il pareggio

La grande prova dell'Empoli regala alla squadra di Roberto D'Aversa un punto preziosissimo. La Juventus, infatti, non riesce a sbloccare la partita e allo stadio Carlo Castellani il match termina 0-0. Per la formazione di Thiago Motta arriva il secondo pareggio consecutivo dopo quello ottenuto alla scorsa giornata contro la Roma. Bianconeri, in attesa delle altre, in testa alla classifica con 8 punti. I toscani, invece, legittimano un buon inizio di campionato conquistando il sesto punto in 4 partite.