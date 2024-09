Serie A, Como-Verona 3-2: doppietta di Cutrone e rete di Belotti

Oltre a Roma-Venezia, terminata 2-1, alle 15.00 è andata in scena anche la sfida tra Como e Verona valida per la sesta giornata di campionato: la squadra di Fabregas vince 3-2. Al 43' Cutrone stappa la sfida per la rete del vantaggio dei padroni di casa, raggiunti al 53' dal rigore di Lazovic. Al 64' il Verona resta in inferiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizioni di Suslov e al 72' è ancora Cutrone a portare avanti i suoi. Nel finale, all'89', l'ex giallorosso Belotti firma il 3-1 prima della rete nel recupero di Lambourde che vale il 3-2. Con questo risultato il Como sale a 8 punti, il Verona resta a 6.