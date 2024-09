Serie A, Cagliari-Napoli 0-4: i partenopei calano il poker all'Unipol Domus

All'Unipol Domus alle 18:00 si è disputata la partita tra Cagliari e Napoli. Dopo il vantaggio iniziale di Giovanni Di Lorenzo, i partenopei si sono fatti schiacciare dalla formazione di Nicola che, però, non è riuscita a siglare il gol del pareggio. Nonostante un assedio da parte dei sardi, gli uomini di Antonio Conte non crollano, anche grazie alle parate di Alex Meret, e nel finale dilagano. La rete del raddoppio la segna Khvicha Kvaratskhelia mentre il gol dello 0-3 lo mette a segno Romelu Lukaku. Il belga ex Roma super protagonista della partita con 2 assist e un centro. Infine, in pieno recupero gli Azzurri trovano anche la rete del definitivo 0-4 grazie ad Alessandro Buongiorno. Ora il Napoli, in attesa della gara dell'Inter, vola in testa alla classifica con 9 punti.