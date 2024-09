Continua il momento d'oro dell'Empoli che vince in trasferta contro il Cagliari e vola terza in classifica con 9 punti in 5 partite. Il match, che ha inaugurato la quinta giornata di Serie A, è terminato 0-2 in favore dei toscani. Decisivi i gol di Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito. I sardi dopo questa sconfitta restano al penultimo posto con soli 2 punti.