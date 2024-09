Serie A, Atalanta-Como 2-3: prima vittoria per la squadra di Fabregas. I bergamaschi restano a quota 6

Grande impresa del Como, che dopo 21 anni torna a vincere in Serie A. La squadra di Fabregas espugna il campo dell'Atalanta vincendo 2-3. Primo tempo a senso unico, con la Dea che chiude in vantaggio grazie alla rete di Zappacosta. Nella ripresa, però, si scatena il Como, che prima trova il pareggio con Strefezza, poi mette la freccia grazie all'autogol di Kolasinac. Di Fadera il gol del 3-1, inutile il calco di rigore realizzato nel finale dai bergamaschi con Lookman a chiudere la sfida. L'Atalanta resta dunque a quota 6, come la Roma. Sale a 5 punti invece il Como.