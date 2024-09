ROMA-VENEZIA: le probabili formazioni dei quotidiani. C'è Pellegrini, Soulé favorito su Baldanzi: in mezzo Cristante-Koné

Alle 15:00 allo Stadio Olimpico si affronteranno Roma e Venezia. Ce la fa e gioca dal primo Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, come annunciato da Juric in conferenza stampa, ha fatto di tutto per essere presente oggi e cosi sarà. Assente dall'undici titolare Dybala, da gestire dopo il fastidio accusato in Europa: sulla trequarti con il numero 7 dovrebbe esserci Soulé, favorito su Baldanzi. In mezzo Cristante e Koné favoriti su Pisilli. In difesa riposa Hermoso, al suo posto Angelino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

