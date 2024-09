Roma-Venezia: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 12:30

Domani pomeriggio alle 15, la Roma tornerà all'Olimpico per affrontare il Venezia dell'ex Di Francesco. I cancelli saranno aperti dalle 12:30, come fa sapere il club giallorosso in una nota:

"Roma-Venezia vale la sesta giornata di Serie A, si gioca domenica 29 settembre all'Olimpico alle 15. La Roma torna a giocare nell'orario canonico, di primo pomeriggio, dopo circa due anni dall'ultima volta. Il precedente è datato 13 novembre 2022, giorno di Roma-Torino. Arrivando ad oggi, per la sfida con i lagunari guidati da Eusebio Di Francesco, si contano 686 giorni. Può essere un'occasione in più per vivere lo Stadio con la famiglia, con i bambini, senza troppe preoccupazioni per la sveglia del giorno dopo. Sono ancora in vendita gli ultimi biglietti.

Gli orari

I cancelli dello Stadio apriranno alle 12:30. Il consiglio è sempre quello di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio"

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA