ROMA-VENEZIA: la moviola. Svilar travolge Pohjanpalo in area e rischia il rigore

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Venezia, gara valida per la sesta giornata di Serie A. L'arbitro dell'incontro è Rosario Abisso, il quale è affiancato dagli assistenti Pagliardini e Palermo. Il IV uomo è Scatena, mentre Paterna e Pairetto sono stati designati rispettivamente come VAR e AVAR del match.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

3' - Svilar sbaglia l'uscita e travolge Pohjanpalo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Per l'arbitro non c'è nulla e il VAR conferma la decisione del direttore di gara, ma il contatto c'è stato ed è stato controllato. Grande rischio per il portiere della Roma, il quale non ha sferrato però un colpo diretto bensì un contatto definito "a scivolare". Come confermato da Marelli su DAZN, se Abisso avesse assegnato il rigore, il VAR non sarebbe intervenuto.