Roma-Udinese, UTR e AIRC annunciano la contestazione: "Vogliamo la voce della società" (COMUNICATO)

Domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico andrà in scena il match tra Roma e Udinese, valido per la quinta giornata di Serie A. Ci sarà un'atmosfera molto particolare, con i tifosi giallorossi pronti a contestare la società in seguito all'esonero di Daniele De Rossi rimanendo fuori dall'impianto per i primi 30 minuti di gioco. Anche UTR e AIRC (rispettivamente Unione Tifosi Romanisti e Associazione Italiana Roma Club) si schierano al fianco della Curva Sud e hanno espresso la loro posizione tramite un comunicato: "Premesso che nella particolare circostanza, ogni Associato, naturalmente, ha la facoltà di manifestare il proprio pensiero come meglio ritiene, rappresentiamo che la posizione ufficiale delle Associazioni AIRC ed UTR è la seguente. È nostro interesse primario sostenere la squadra in ogni momento e dovunque per far sentire il calore di tutti gli Associati e non solo. Premesso questo, abbiamo deciso di esporre gli striscioni durante l’intervallo della gara per evitare anche possibili motivi conflittuali con soggetti estranei alle Associazioni. Non possiamo non manifestare il nostro disagio che dura ormai da tempo per quello che noi riteniamo debba essere il nodo principale di qualsiasi questione. LA MANCANZA DI COMUNICAZIONE. Comunicazione che avrebbe in ogni momento potuto chiarire qualsiasi dubbio fornendo quelle informazioni che il tifoso giallorosso avrebbe il diritto di ricevere. Non faremo, comunque, mai mancare il nostro sostegno ma, ribadiamo VOGLIAMO LA VOCE DELLA AS ROMA. Voce che si deve far sentire anche nei Palazzi a tutela degli interessi della Società ed in particolare che chieda fortemente il rispetto per la squadra in ogni circostanza. FORZA ROMA!".