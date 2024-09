ROMA-UDINESE, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 15.30

Il Club in settimana ha messo in vendita i biglietti del settore Distinti Nord-Ovest, c'è ancora tempo per acquistarli.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere questo secondo appuntamento stagionale all’Olimpico.

Gli orari

I cancelli dello Stadio apriranno alle 15:30.

Il consiglio è di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Per qualunque necessità, il giorno della partita, dalle 15:00 è possibile rivolgersi al Call Center AS Roma (06.89386000) anche via e-mail ( callcenter@asroma.it) o tramite form.

Sempre dalle 15:00, è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61.

L'inno "Roma Roma" tradotto in lingua dei segni

In occasione dell’inno “Roma Roma” che precederà il calcio d’inizio, i maxischermi trasmetteranno la traduzione in lingua dei segni del testo della canzone grazie ad un pool di interpreti della Community giallorossa e del Gruppo Sordi Romanisti.

Il servizio sarà inaugurato in questa partita per celebrare la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni del 23 settembre e proseguirà per tutto il campionato per consentire agli spettatori di vivere sempre in maniera inclusiva uno dei momenti più attesi ed emozionanti per il tifoso giallorosso.

"Unstoppable - Superiamo gli ostacoli"

In occasione di questo match, torna “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

Anche per questa stagione, KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 (ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto della partita o di un abbonamento.

