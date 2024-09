Quella contro l'Udinese, sarà la gara di un nuovo inizio per la Roma, con Ivan Juric alla guida. Come fa sapere il club giallorosso, in vista del match, il Distinti Nord Ovest sarà a disposizione dei romanisti. La vendita dei tagliandi, di un settore normalmente riservato agli ospiti, è partita alle ore 15:00 di giovedì.

(asroma.com)

