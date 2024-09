Roma-Udinese: fischi per Cristante e Pellegrini alla lettura delle formazioni e al momento delle sostituzioni

In un clima di contestazione allo Stadio Olimpico la Roma ospita l'Udinese nel giorno dell'esordio di Ivan Juric sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Daniele De Rossi. Al momento della lettura delle formazioni - assente la Curva Sud che entrerà mezz'ora dopo il fischio d'inizio - Cristante e Pellegrini sono stati i giocatori più fischiati dai tifosi presenti all'interno dello stadio.

Inoltre il capitano è stato fischiato anche al minuto 69, momento in cui ha abbandonato il campo per fare spazio a Baldanzi. Stesso destino anche per Cristante, rimpiazzato da Koné all'83.