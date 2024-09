Roma-Udinese: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Settimana di fuoco in casa Roma, caratterizzata soprattutto dall’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Il nuovo allenatore avrà subito un test complicato: oggi alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Udinese, valida per la quinta giornata di Serie A. I capitolini sono ancora a secco di vittorie e hanno conquistato solamente 3 punti in 4 giornate, mentre i friulani sono una delle squadre più in forma del campionato e si trovano al secondo posto in classifica a quota 10 (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Si giocherà in un’atmosfera davvero particolare dato che i tifosi della Roma resteranno fuori dallo stadio per i primi 30 minuti di gioco per protestare contro la gestione dei Friedkin e della CEO Souloukou.

Tornando al campo, Juric confermerà la difesa a 3 e davanti a Svilar schiererà il trio Mancini-Ndicka-Angelino. Sulle fasce ci saranno Celik ed El Shaarawy, mentre a centrocampo spazio a Koné e Cristante. Sulla trequarti, invece, pronti Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE ROMA-UDINESE IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Udinese infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk.

UDINESE: Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

LE QUOTE

ROMA-UDINESE 1 X 2 EUROBET 1.67 3.90 5.20 SISAL 1.67 3.75 5.00 PLANETWIN365 1.67 3.85 5.05 SNAI 1.67 3.90 5.00

LR24