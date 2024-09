Parma: rottura del legamento crociato anteriore per Circati (COMUNICATO)

Brutte notizie per il Parma di Fabio Pecchia. Alessandro Circati ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà stare fuori per lungo tempo. Il difensore italo australiano si è fermato durante l'allenamento mattutino e a seguito di alcuni esami è stata evidenziata la gravità del suo stop. Il classe 2003 salterà anche il match contro la Roma in programma domenica 22 dicembre allo Stadio Olimpico. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del Parma:

"Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante l’allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Alessandro Circati ha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un infortunio. In seguito alla visita ortopedica e agli esami strumentali eseguiti questo pomeriggio, per il difensore è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tutto il Parma Calcio augura ad Alessandro di tornare al più presto per aiutare i suoi compagni in campo. Forza Ale, ti aspettiamo!".

