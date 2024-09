Milan, lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro per Bennacer: salta il match contro la Roma

Grave infortunio per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan si è infortunato durante il ritiro dell'Algeria e ha rimediato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro che lo terrà ai box per svariati mesi. Il calciatore non dovrebbe tornare in campo prima di gennaio, motivo per cui salterà la partita contro la Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A e in programma il weekend del 29 dicembre. Ecco il report medico del Milan: "Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale".