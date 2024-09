Lega Serie A: fissata una nuova riunione il 30 settembre

Nuova assemblea in vista per i club della Lega Serie A. È stata infatti convocata per il prossimo 30 settembre una riunione delle venti società, che si ritroveranno nella sede di via Rosellini a Milano. In particolare, sul tavolo ci saranno tra gli altri i temi federali verso l'assemblea Figc per la riforma dello statuto del prossimo 4 novembre, oltre al bilancio preventivo per la stagione 2024/25, i contributi a favore delle società che disputano Europa e Conference League, l'applicazione del Dpcm legato al minutaggio dei giovani per la distribuzione dei ricavi da diritti tv, i diritti tv internazionali e le proposte di sponsorizzazioni.

(ANSA)