Lazio, Guendouzi e la lite con Dybala al derby: "Mi colpì e iniziò a sbeffeggiarmi. Sbagliai a mettergli le mani sul volto, ma combatterò sempre per il mio club" (VIDEO)

FREE FOOT - Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha rilasciato un'intervista al portale francese e tra i vari temi trattati è tornato a parlare dell'acceso confronto avuto durante l'ultimo derby con Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "Mi ha dato un piccolo colpo e dato che stava vincendo ha iniziato a sbeffeggiarmi. Non mi è piaciuto. Gli ho afferrato il viso con le mani e ho commesso un gesto sbagliato, ma lui ha colto l'occasione per mostrare i parastinchi della vittoria della Coppa del Mondo. Era un derby e poco importa chi hai di fronte, io combatterò sempre per il mio club".