Lazio, Baroni: "L'esonero di De Rossi? Mi dispiace quando un collega viene sostituito"

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30. Tra i vari temi trattati il tecnico dei biancocelesti si è soffermato sull'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Ecco le sue parole.

Come ha visto l'arrivo di Juric alla Roma?

"Non voglio esprimermi, quando viene sostituito un collega mi dispiace sempre. Come ho già detto il derby sarà una partita fondamentale ma manca ancora tanto tempo".