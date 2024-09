Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli, in programma domani alle ore 18. Tra i vari temi trattati il tecnico dei bianconeri si è soffermato sull'esonero di Daniele De Rossi, con il quale ha giocato in nazionale da calciatore. Ecco le sue parole.

Sorpreso dall'esonero di De Rossi?

"Sì, mi ha sorpreso molto. Ho mandato un messaggio a lui e ovviamente resterà tra noi".