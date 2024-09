Juventus, Thiago Motta e Cambiaso: "Contro il Napoli abbiamo fatto meglio rispetto al match con la Roma"

Thiago Motta e Andrea Cambiaso, rispettivamente allenatore e calciatore della Juventus, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del pareggio per 0-0 contro il Napoli e sono tornati a parlare del match contro la Roma. Ecco le loro parole.

THIAGO MOTTA IN CONFERENZA STAMPA

Un giudizio sulla partita...

"Devo riguardare la partita, secondo me oggi abbiamo fatto meglio rispetto alla gara contro la Roma. Oggi dentro l'area era difficile, contro una squadra che difende bene con difensori forti. È stata una buona prestazione e non mi piace fare paragoni. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non sufficiente per vincere".

CAMBIASO IN CONFERENZA STAMPA

Cosa vi manca per trovare gli spazi in Serie A?

"È stata una partita diversa rispetto al PSV. Però, secondo me, rispetto alla sfida contro Empoli e Roma abbiamo fatto bene soprattutto con il possesso palla. Inoltre non abbiamo subito nulla. Devo riguardare la partita, ma secondo me ci è mancata precisione nell'ultimo passaggio e nel tiro, ma sono convinto che arriverà. Se i problemi sono questi...".