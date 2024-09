La Roma trova il secondo pareggio consecutivo per 0-0 dopo quello di Cagliari e ferma la Juventus all'Allianz Stadium, dopo una partita combattuta ma con poche occasioni concrete da entrambe le parti. Come previsto non è mancato il supporto degli oltre 2000 tifosi giallorossi presenti in trasferta, salutati come si deve dagli uomini di Daniele De Rossi subito dopo il fischio finale.