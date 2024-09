Juventus-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e oggi alle ore 20:45 affronterà all'Allianz Stadium di Torino la Juventus di Thiago Motta nel match valido per la terza giornata di Serie A. I giallorossi hanno ottenuto un solo punto in due gare (pareggio contro il Cagliari e sconfitta contro l'Empoli), mentre la Vecchia Signora è tra le squadre più in forma e ha vinto entrambe le partite (contro Como e Hellas Verona).

Sono tanti i dubbi per mister De Rossi e partono dal modulo: DDR potrebbe optare per il classico 4-3-3, ma non è da escludere l'ipotesi 3-5-2 con Angelino arretrato nel ruolo di braccetto mancino. Uno tra Dybala e Soulé potrebbe partire dalla panchina, mentre i nuovi acquisti Saelemaekers e Koné spingono per l'esordio dal 1'.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il big match. Juventus-Roma infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic, All.: Thiago Motta.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk. All.: De Rossi.

LE QUOTE