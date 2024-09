Inter, distrazione al retto femorale della coscia destra per Barella: da valutare in vista della Roma

Enorme tegola per l'Inter di Simone Inzaghi. Come annunciato dalla società nerazzurra tramite un comunicato, Nicolò Barella ha rimediato una distrazione al retto femorale della coscia destra e salterà i prossimi impegni (Udinese, Stella Rossa e Torino). Il centrocampista dovrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali ma le sue condizioni in vista del match contro la Roma, in programma il 20 ottobre alle ore 20:45, saranno da valutare. Ecco il report medico: "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

(inter.it)

