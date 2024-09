Giudice Sportivo: prima sanzione per Mancini, seconda per Saelemaekers

Conclusa la terza giornata di campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, da segnalare la prima sanzione (cartellino giallo) rimediata da Gianluca Mancini e la seconda ammonizione (la prima in maglia giallorossa) ricevuta da Alexis Saelemaekers. Il centrale giallorosso è stato ammonito per "proteste nei confronti degli ufficiali di gara", mentre l'esterno belga per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

