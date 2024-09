Genoa, Zangrillo: "Roma squadra tostissima. Quest'anno è molto difficile ma vogliamo confermarci"

"Quest’anno è molto difficile, abbiamo mezza squadra infortunata e l’importanza del gruppo sarà fondamentale. La Roma è squadra tostissima che sta cercando di trovare il suo equilibrio. Noi però abbiamo l'intenzione di confermarci e anche se abbiamo tanti acciacchi in difesa abbiamo dalla nostra un Gilardino che ha dimostrato che col gruppo si possono mettere delle pezze", questo il commento di Alberto Zangrillo, presidente del Genoa.

Continua il numero uno rossoblu: "È inutile stare a negare che il derby sia una partita cruciale per i genovesi, ma io proprio per togliere pressione ho detto ai ragazzi di puntare sul campionato. E’ chiaro che il derby è una partita che va vinta".

Sul tema delle troppe gare stagionali, Zangrillo va controcorrente: "Noi non partecipiamo alle coppe e non ho una base per esprimermi al riguardo. I grandi club hanno questo problema e anche un parco giocatori molto importante. Io penso all’NBA dove giocano ogni 2-3 giorni, non mi preoccupo. Sono persone sane e ben pagate, è giusto che giochino".