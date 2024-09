Genoa-Roma, le info per i tifosi in trasferta: cancelli aperti circa 3 ore prima dell'inizio del match (COMUNICATO)

Domani alle ore 12:30 la Roma affronterà il Genoa nel match valido per la quarta giornata di Serie A e la società giallorossa ha annunciato tutte le informazioni utili ai tifosi che seguiranno gli uomini di mister De Rossi in trasferta. Ecco alcune info: "Per chi raggiungerà lo stadio pullman, mezzi propri o minivan dovrà uscire obbligatoriamente a Genova Ovest.

PARK di destinazione ospiti: Ponte Parodi, acceso da Via di Boccanegra.

Sarà attivo un servizio navetta da e per lo Stadio. Chi arriverà in treno dovrà scendere obbligatoriamente alla STAZIONE di GENOVA di BRIGNOLE. Sarà attivo un servizio navetta da e per lo Stadio.

Capienza settore ospiti: 2.032. Ingressi dedicati: 81-82-83-84. L’apertura è prevista circa 3 ore prima dall’inizio della partita salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO Sarà attivo, dal parcheggio di destinazione per gli ospiti, Ponte Parodi, e dalla stazione di Genova Brignole, il servizio navetta su mezzi AMT".

VAI ALLA NOTA UFFICIALE