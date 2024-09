Genoa-Roma: la moviola. Manca un rigore ai giallorossi: falloso l'intervento di De Winter su Dybala

Roma impegnata sul campo del Genoa in questa quarta giornata di campionato. Questi i principali episodi arbitrali del match diretto da Giua.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

38' - Dovbyk mette a segno il tap-in dopo la respinta di Gollini, l'arbitro annulla per fuorigioco. La posizione da verificare è quella di Mancini sul lancio dalle retrovie a inizio azione: il check del VAR dura oltre 4 minuti ma dalla sala non trovano irregolarità, la rete è regolare.

11' - La Roma chiede un rigore per un fallo di De Winter su Dybala, lanciato in area da un tacco di Dovbyk. Per l'arbitro è solo angolo, Dybala chiede l'intervento dello staff medico. De Rossi si è rivolto al quarto uomo così: "Se non è fuorigioco, questo è rigore". Non c'era posizione irregolare.