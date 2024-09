Genoa-Roma, i convocati di De Rossi: ok Dovbyk e Pellegrini, prima chiamata per Hermoso e Hummels. Out Le Fée e Zalewski (FOTO)

Domani alle ore 12:30 la Roma affronterà il Genoa nel match valido per la quarta giornata di Serie A e mister Daniele De Rossi ha diramato la lista ufficiale dei convocati: presenti Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, i quali hanno smaltito i problemi fisici. Ok anche Mats Hummels e Mario Hermoso, alla prima convocazione in giallorosso. Assenti, invece, l'infortunato Enzo Le Fée e Nicola Zalewski, ormai fuori rosa.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri



Marin

Ryan

Svilar

Difensori

Angelino

Ndicka

Hummels

Abdulhamid

Çelik

Hermoso

Mancini

Dahl

Sangaré

Centrocampisti

Cristante

Pellegrini

Paredes

Koné

Baldanzi

Saelemaekers

Pisilli

Attaccanti

Dovbyk

Shomurodov

Soulé

Dybala

El Shaarawy