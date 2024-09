Genoa-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma è chiamata a vincere dopo aver conquistato 2 punti nelle prime tre giornate di Serie A e oggi alle ore 12:30 affronterà il Genoa di Alberto Gilardino allo Stadio Ferraris. I giallorossi si trovano al diciottesimo posto in classifica in seguito ai pareggi con Cagliari e Juventus, separati dalla cocente sconfitta casalinga contro l’Empoli. Il Grifone ha collezionato quattro punti e, dopo il 2-2 con l’Inter e il successo per 0-1 contro il Monza, ha subito un inaspettato ko contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno.

Mister Daniele De Rossi sembra avere le idee abbastanza chiare sul modulo (3-5-2) ma restano ancora dei dubbi su alcuni interpreti: Hermoso dovrebbe esordire dal 1’, mentre Ndicka è in vantaggio su Hummels. A centrocampo Baldanzi viaggia verso una maglia da titolare nonostante Pellegrini abbia recuperato dall’infortunio e in attacco pronto il duo Dybala-Dovbyk.

DOVE VEDERE GENOA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Genoa-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Ekuban, Pinamonti.

ROMA: Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LE QUOTE

GENOA-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.60 3.20 2.20 SISAL 3.50 3.25 2.15 PLANETWIN365 3.67 3.20 2.10 SNAI 3.55 3.20 2.15

LR24