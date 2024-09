GENOA-ROMA: arbitra Giua

Al rientro dal weekend dedicato alle Nazionali, la Serie A manderà in scena da sabato alle 15 (Como-Bologna) la 4a giornata di Serie A. La Roma scenderà in campo domenica in casa del Genoa e a decretare il fischio d'inizio alle 12.30 sarà Antonio Giua.

Cecconi e Zingarelli saranno gli assistenti, con Massimi IV uomo. Gariglio e Di Paolo saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro.

COMO – BOLOGNA Sabato 14/09 h.15.00

PICCININI

DI MONTE – D’ASCANIO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: PATERNA

EMPOLI – JUVENTUS Sabato 14/09 h.18.00

DI BELLO

ROSSI L. – SCARPA M.

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: GUIDA

MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45

DI MARCO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI

GENOA – ROMA h.12.30

GIUA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – FIORENTINA h.15.00

SACCHI

COSTANZO – PASSERI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: MERAVIGLIA

TORINO – LECCE h.15.00

COLOMBO

MASTRODONATO – DI GIACINTO

IV: RUTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00

LA PENNA (foto)

BACCINI – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

MONZA – INTER h. 20.45

PAIRETTO

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

PARMA – UDINESE Lunedì 16/09 h. 18.30

ABISSO

BERCIGLI – CORTESE

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – H. VERONA Lunedì 16/09 h. 20.45

ZUFFERLI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

