Genoa-Juventus, incendio di una batteria elettrica in sala VAR: ipotesi calcio d'inizio posticipato

Clamoroso allo Stadio Marassi di Genova. Alle ore 18 dovrebbe disputarsi la sfida tra Genoa e Juventus, valida per la sesta giornata di Serie A, ma all'interno dell'impianto si è verificato un incredibile imprevisto. Come riportato dal sito, all'interno della sala VAR si è incendiata la batteria tampone di un gruppo di continuità elettrica che collega la stanza per la revisione delle azioni di gioco al VAR di Lissone. I pompieri hanno domato le fiamme e al momento è esclusa la pista di incendio doloso. Resta però da capire se si riuscirà a giocare alle 18 o se la partita verrà posticipata. Il match sarà comunque disputato a porte chiuse in seguito alla decisione del prefetto, il quale ha punito gli episodi di violenza accaduti durante il derby tra Genoa e Sampdoria del 25 settembre.

(telenord.it)

