Nuovo stop per Fabio Miretti. Il centrocampista del Genoa, arrivato in prestito dalla Juventus, si è fermato per un problema muscolare nell'allenamento odierno. Gilardino e lo staff del Grifone lo valuteranno nelle prossime ore con degli esami esami strumentali per capire meglio l'entità dell'infortunio.

(Sky Sport)