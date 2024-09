Genoa, De Winter: "Contro la Roma meritavamo qualcosa in più. Cerco sempre di aiutare la squadra"

Koni De Winter è risultato decisivo nella partita dello scorso turno disputata tra Genoa e Roma. Il difensore belga, infatti, in pieno recupero ha siglato la rete che ha fissato il punteggio sull'1-1. Durante l'inaugurazione del nuovo Genoa Store in centro città, il classe 2002 è tornato a parlare del match contro i giallorossi e del suo primo gol in maglia rossoblù. Ecco le sue parole:

Ora Venezia, derby e Juventus?

"Sono partite importanti come tutte in Serie A, vediamo come va. Col Venezia sarà dura, come tutte le partite in campionato".

Il gol e l'esultanza di gruppo?

"Era il mio primo gol, è stato molto bello. Poi al 94'... In quel momento avevo tante emozioni ma cerco sempre di aiutare la squadra. Sono molto contento se posso aiutare la squadra giocando bene".

Cosa le chiede il mister?

"Tante cose, di far parte della squadra e di difendere".

La marcatura su Dovbyk?

"E' un attaccante molto forte, molto grosso. Penso di aver fatto bene, era difficile ma credo di essere stato bravo".

I miglioramenti nel giocare il pallone?

"Dipende sempre come vogliamo giocare e nella partita. Io ho fiducia nelle mie qualità, se c'è da giocare la palla sono sempre pronto".

In assenza di Bani, è lei il leader della difesa...

"Quando non c'è Bani cerco di prendere più responsabilità, ma ci sono tanti giocatori bravi".

Il gruppo che si sta creando dopo gli addii di Retegui, Gudmundsson e Strootman?

"Il mister mette sempre il gruppo avanti a tutto e noi lo seguiamo, anche io la penso come lui".

(tuttomercatoweb.com)

