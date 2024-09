Prosegue il lavoro del Genoa in vista della gara contro la Roma in programma domenica alle 12.30 allo Stadio Luigi Ferraris. La squadra di Alberto Gilardino si è allenata oggi tra sale massaggi, terreno di gioco e palestra: in attesa del rientro di tutti i Nazionali, Malinovskyi è tornato in queste ore per prendere parte alla seduta di giovedì mantre De Winter si è aggregato ai compagni dopo il ritorno anticipato dal ritiro del Belgio. Lo fa sapere il sito del Genoa.

(genoacfc.it)

