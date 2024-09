Genoa, allenamento a due giorni dal match contro la Roma: focus sugli schemi per le due fasi e tiri. Vasquez in gruppo

Proseguono gli allenamenti del Genoa verso la sfida contro la Roma, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle 12:30 al Ferraris. Alberto Gilardino, allenatore del Grifone, può sorridere per il ritorno in gruppo di Johan Vasquez, tornato dagli impegni con la nazionale messicana. Ecco il report della seduta: "Si accende l’attesa per il lunch-match: cornice da favola e pre-gara spettacolare. In pre-rifinitura elaborazioni per le due fasi a cura di ‘Gila’ e Caridi, con gli specialisti per reparti Dainelli e Murgita. Sabato conferenza del mister per le news e trasferimento in centro. Vasquez si è allenato. Nazionali di nuovo insieme. Solo l’ultimo allenamento separa da le jeux sont fait. Quindi palla al centro. Metabolizzate le linee guida incanalate in settimana, lo staff ha avviato nella sessione di venerdì, impreziosita dal ritorno di Johan accolto dal direttore Ottolini e dal manager Rossi, l’opera di sintesi dei lavori precedenti. Concentrazione a grappoli e scampoli di adrenalina nel collaudo centrale, dopo preamboli atletici, esecuzioni balistiche e in attesa del focus sulle palle inattive nella rifinitura. Giri d’orologio scanditi dalle valutazioni finali".

(genoacfc.it)

VAI AL REPORT DELL'ALLENAMENTO